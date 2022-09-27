МЧС устроило в Ижевске очные психологические консультации после нападения на школу | 360°

Общество 27 сентября 2022, 12:17 Поделиться Telegram

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Viber МЧС устроило в Ижевске очные психологические консультации после нападения на школу Психологи горячей линии МЧС приняли 150 звонков после нападения на школу в Ижевске РИА «Новости»

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В Ижевске после нападения на школу № 88 организовали психологическую помощь. Консультации проводят по телефону и очно на базе соседнего лицея. Заместитель директора ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» Лидия Тимофеева сообщила журналистам, что на горячую линию поступило около 150 звонков.

К работе привлекли 12 специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, сотрудников территориальной подсистемы, коллег из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Сводная группа круглосуточно принимает звонки по телефону горячей линии, сопровождает пострадавших и родственников погибших на всех этапах на месте происшествия, в больницах и пунктах психологической помощи.

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«На базе лицея № 86 организован координационный пункт психологической помощи, куда можно обратиться очно с 09:00 до необходимого времени», — рассказала Тимофеева.

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Нуждающиеся в очном приеме могут сообщить об этом по горячей линии или, если они работают учителями, в школе.

Психологи запланировали также мероприятия с педагогическим составом. Консультировать пострадавших и их близких будут долгое время, даже после отъезда специалистов из других регионов. При необходимости ижевские психологи пройдут дополнительное обучение.

Вооруженное нападение на школу № 88 в Ижевске произошло утром 26 сентября. Мужчина в черной майке с нацистской символикой и балаклаве вошел в здание и начал стрелять. погибли 17 человек. Среди пострадавших три находятся в крайне тяжелом состоянии, 15 пациентов решили перевезти на лечение в Москву.

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