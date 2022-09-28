Семьям погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе выплатят по миллиону рублей | 360°

Общество 28 сентября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

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Viber Семьям погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе выплатят по миллиону рублей Правительство Удмуртии: семьи погибших при нападении на школу в Ижевске получат выплаты РИА «Новости»

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Семьи погибших и пострадавших при нападении на школу № 88 в Ижевске получат выплаты из республиканского бюджета — по одному миллиону рублей. Об этом сообщили в правительстве Удмуртии.

«Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести выплатят по 500 тысяч рублей из бюджета республики», — уточнили в правительстве.

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Власти обещают принять все меры, чтобы люди получили положенные выплаты быстро и без задержек.

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Республика также окажет помощь в оплате расходов на организацию похорон жертв трагедии.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что родственникам и пострадавшим оказывают материальную и психологическую поддержку.

Суд в Ижевске отправил под домашний арест директора ООО «Частная охранная организация „Щит“». Его сотрудники охраняли школу № 88, где произошла стрельба.

Вооруженное нападение на ижевскую школу № 88 произошло утром 26 сентября. Мужчина в черной майке с националистической символикой и балаклаве пришел в учебное заведение и открыл огонь, погибли 17 человек.

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