Путин назвал оправданной мерой введение пропусков в Москве и области

Начиная с 15 апреля ездить на личном и общественном транспорте жители московского региона смогут только по пропускам. Президент Владимир Путин назвал такие ограничительные меры оправданными во время пандемии.

Глава государства заявил, что введение цифровых пропусков является оправданной мерой для борьбы с распространением коронавируса. При этом Путин отметил, что пик инфекции не пройден даже в Москве, где сейчас наибольшее число зараженных.

«В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве, поэтому меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными», — сказал глава государства во время онлайн-совещания по борьбе с инфекцией.

Президент отметил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону. В борьбе с инфекцией ближайшие недели станут определяющими. До конца апреля россияне находятся в самоизоляции. Выходить из дома можно только на работу, в магазин и аптеку. Еще можно выносить мусор и выгуливать питомцев.

С 15 апреля власти вводят цифровые пропуска для поездки на работу, в больницу или в личных целях. Получить пропуск жители столицы могут на портале nedoma.mos.ru, а для передвижения по Подмосковью необходимо скачать приложение «СТОП COVID-19».