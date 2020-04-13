Путин назвал оправданной мерой введение пропусков в Москве и области
Глава государства заявил, что введение цифровых пропусков является оправданной мерой для борьбы с распространением коронавируса. При этом Путин отметил, что пик инфекции не пройден даже в Москве, где сейчас наибольшее число зараженных.
«В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве, поэтому меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными», — сказал глава государства во время онлайн-совещания по борьбе с инфекцией.
Президент отметил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону. В борьбе с инфекцией ближайшие недели станут определяющими. До конца апреля россияне находятся в самоизоляции. Выходить из дома можно только на работу, в магазин и аптеку. Еще можно выносить мусор и выгуливать питомцев.
С 15 апреля власти вводят цифровые пропуска для поездки на работу, в больницу или в личных целях. Получить пропуск жители столицы могут на портале nedoma.mos.ru, а для передвижения по Подмосковью необходимо скачать приложение «СТОП COVID-19».