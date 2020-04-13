Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин проводит совещание о ситуации с распространением коронавируса в стране. На нем он заявил, что ближайшие недели станут определяющими в ситуации с COVID-19.

В начале совещания Путин отметил, что ситуация с распространением коронавируса меняется постоянно, но не в лучшую сторону. Число заразившихся продолжает расти, становится больше и случаев тяжелого протекания болезни.

«Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется „с запасом“ и с учетом всех факторов», — сказал лидер страны.

Путин поручил оценить сложившуюся ситуацию в отдельных регионах и в целом по стране. Кроме того, правительство попросили постоянно обновлять прогноз обстановки и каждые сутки докладывать о результатах.

Также президент призвал учитывать все сценарии развития ситуации, в том числе самые сложные. Это необходимо для корректировки действий и оказания всей необходимой медицинской помощи россиянам.

«Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — подчеркнул Путин.

В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом (из них 11 513 — в Москве), 148 человек умерли, 1470 вылечились. В Москве, Подмосковье и многих других регионах России с апреля действует режим всеобщей изоляции. Власти призывают жителей не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум один метр от других людей.