Общество 24 ноября 2023, 12:02 Протасевичу и Сапеге предлагали пожениться во время заключения Лукашенко и Кожемяко предлагали Протасевичу и Сапеге заключить брак

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Белорусскому журналисту и блогеру Роману Протасевичу предлагали жениться на россиянке Софье Сапеге, когда они находились в заключении, но он отказался. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ, главу региона процитировало РИА «Новости».

По словам Кожемяко, он разговаривал с Сапегой и спросил, какие цели она преследовала. Девушка просто влюбилась в Протасевича, а он ее кинул, отметил губернатор.

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«Я с Александром Григорьевичем [Лукашенко] разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич. — прим. ред.) от нее отказался», — сообщил глава Приморья.

Кожемяко добавил, что сейчас Сапега «перекрестилась». Девушка живет с родителями, у нее все хорошо, подытожил губернатор.

Сапегу и Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии террористическим и экстремистским Telegram-канала Nexta, задержали в республике в мае 2021 года. Пара летела из Афин в Вильнюс, самолет экстренно посадили в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое позднее не подтвердилось.

Протасевича приговорили к восьми годам колонии, обвинив его в заговоре с целью захвата государственной власти в стране. Позднее журналиста помиловали.

Сапега получила в Белоруссии шесть лет колонии по статьям об умышленном возбуждении социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

В июне 2023 года президент республики Александр Лукашенко помиловал россиянку. Девушку передали Олегу Кожемяко. После выхода из заключения Сапега пожелала Протасевичу прожить жизнь достойно.