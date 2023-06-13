13 июня 2023, 12:56
«Никого не убивал». Лукашенко объяснил помилование Романа Протасевича
Лукашенко объяснил помилование основателя канала Nexta Протасевича признаем ошибок
Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признал ошибки и заслужил помилование. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. Лукашенко подчеркнул, что молодой человек «сделал все, что обещал».
«Это не для того, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», — процитировало БелТА ответ белорусского лидера на вопрос журналистов.
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Представители прессы спросили и о причинах помилования бывшей возлюбленной Протасевича, администратора экстремистского Telegram-канала Софьи Сапеги, однако это Лукашенко комментировать не стал.
В начале мая Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии в Белоруссии. Его обвинили в заговоре с целью захвата государственной власти в стране. Однако уже в конце месяца стало известно, что его помиловали.
Россиянке Софье Сапеге Гродненский облсуд назначил шесть лет в колонии общего режима за разжигание социальной вражды и незаконный сбор и распространение информации о частной жизни людей без их согласия. Однако 7 июня ее также выпустили на свободу.
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