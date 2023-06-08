08 июня 2023, 04:34
Помилованная Сапега пожелала бывшему возлюбленному Протасевичу прожить жизнь достойно
Помилованная президентом Белоруссии Александром Лукашенко Софья Сапега после выхода на свободу пожелала своему бывшему возлюбленному Роману Протасевичу прожить жизнь достойно. Об этом девушка сказала в интервью kp.ru.
По ее мнению, она поступит более правильно, если ничего не скажет про Протасевича.
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«Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все!» — сказала Сапега.
Она также сообщила, что первое время после освобождения проведет в кругу близких и родных, поскольку свиданий у девушки не было. Уже после Сапега намерена думать, как дальше строить свою жизнь и чем заниматься.
Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, которую ранее осудили в Белоруссии. Девушку передали делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. По его словам, белорусский лидер подписал указ о помиловании после их обращения.
Софью Сапегу осудили в 2022 году за разжигание социальной вражды и незаконный сбор и распространение информации о частной жизни людей без их согласия. Ее приговорили к шести годам лишения свободы. В апреле российский консул встретился с девушкой и обсудил с ней возможную экстрадицию. Сапега согласилась отбывать оставшуюся часть срока в России.
Белоруссия
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