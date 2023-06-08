Общество 08 июня 2023, 04:34 Помилованная Сапега пожелала бывшему возлюбленному Протасевичу прожить жизнь достойно Соцсети

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Помилованная президентом Белоруссии Александром Лукашенко Софья Сапега после выхода на свободу пожелала своему бывшему возлюбленному Роману Протасевичу прожить жизнь достойно. Об этом девушка сказала в интервью kp.ru.

По ее мнению, она поступит более правильно, если ничего не скажет про Протасевича.

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«Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все!» — сказала Сапега.

Она также сообщила, что первое время после освобождения проведет в кругу близких и родных, поскольку свиданий у девушки не было. Уже после Сапега намерена думать, как дальше строить свою жизнь и чем заниматься.

Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, которую ранее осудили в Белоруссии. Девушку передали делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. По его словам, белорусский лидер подписал указ о помиловании после их обращения.

Софью Сапегу осудили в 2022 году за разжигание социальной вражды и незаконный сбор и распространение информации о частной жизни людей без их согласия. Ее приговорили к шести годам лишения свободы. В апреле российский консул встретился с девушкой и обсудил с ней возможную экстрадицию. Сапега согласилась отбывать оставшуюся часть срока в России.