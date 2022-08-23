Убийца журналистки Дугиной уезжала в Европу как беженка

Исполнительница убийства журналистки Дарьи Дугиной Наталья Волк какое-то время жила в Европе в качестве беженки. Об этом рассказал ее отец, передало РИА «Новости».

«В Европе она с ребенком была. Она ездила во Францию. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а с Польши уже на Украину», — рассказал он.

Дочь философа Александра Дугина погибла при взрыве в автомобиле вечером 20 августа в Московской области. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. ФСБ выяснила, что к гибели журналистки причастны украинские спецслужбы, а Вовк была исполнителем.

Ранее отец Натальи Вовк рассказал, что его дочь служила в ВСУ, но не в батальоне «Азов»*. Вовк уволилась из армии по состоянию здоровья, добавил он.

По предварительной информации, за несколько дней до взрыва она была в Прибалтике, откуда связывалась с отцом. Тогда женщина уверяла его, что с ней все хорошо.

* «Азов» — националистический батальон, признан в России террористической организацией и запрещен.