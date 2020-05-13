Продажа аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М» в России приостановлена

«АВЕНТА-М» производят в России. Под запрет для продажи попали аппараты, произведенные с 1 апреля этого года. В частности, такое оборудование использовали в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат людей с коронавирусом. Там 9 и 12 мая произошли пожары. В результате ЧП шесть человек погибли.

В российской столице все случилось на первом этаже больничного корпуса. Эвакуировали 295 человек, но одну женщину не удалось спасти. В Петербурге огонь охватил реанимацию, где лечат пациентов с COVID-19. Жертвами стали пять человек. Предварительная причина случившегося — неисправность аппаратов ИВЛ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору помочь в расследовании этих дел. Последний 12 мая заявил о том, что проводит проверку качества и безопасности аппаратов ИВЛ.