Пожар в коронавирусной реанимации в Петербурге потушили

Пожарным удалось справиться с возгоранием в больнице Святого Георгия. Там, по предварительной информации, загорелось электрооборудование, что привело к смерти пяти человек с COVID-19. Следователи уже завели уголовное дело.

«На данный момент ликвидировано открытое горение», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее источник в экстренных службах агентства отмечал, что предварительной причиной пожара в больнице Святого Георгия является неисправность электрооборудования. Следователи завели уголовное дело и начали расследование всех обстоятельств.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

Утром 12 мая пожар вспыхнул в реанимации, где лечат пациентов с COVID-19. На место случившегося отправили 75 пожарных и 15 единиц техники. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По предварительной информации, погибли пять человек. Как отмечали СМИ, из-за перегрузки загорелся аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).