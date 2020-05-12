Безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга проверят после пожаров

Неисправность аппаратов ИВЛ, предположительно, привела к двум пожарам в больницах, где лечили пациентов с COVID-19. В результате возгораний погибли шесть человек. Теперь Росздравнадзор проверяет качество и безопасность медицинской техники.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Причиной для проверок стали случаи пожаров в медучреждениях, которые произошли 9 и 12 мая. Сначала пожарные боролись с возгоранием в столичной больнице № 50. Там загорелся первый этаж шестиэтажного больничного корпуса. В течение получаса эвакуировали всех 295 пациентов, не удалось спасти одну женщину. По предварительной информации, к возгоранию привела неисправность аппарата ИВЛ.

Утром 12 мая пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Огонь охватил реанимацию, где лечат пациентов с COVID-19. Погибли пять человек.

На место случившегося отправили 75 пожарных и 15 единиц техники, которым удалось ликвидировать открытое горение. Следователи завели уголовное дело и начали расследование. Предварительно, к пожару тоже привела неисправность аппарата ИВЛ.