    09 мая 2020, 23:12

    При пожаре в московской больнице погибла одна пациентка, больше никто не пострадал

    Кирилл Фролов

    При пожаре в больнице № 50 имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы погибла одна пациентка. Других пострадавших нет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
    При пожаре в московской больнице погибла одна пациентка, больше никто не пострадал

    «Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы», — добавила Ракова.

    Чиновница уточнила, что пожар произошел на первом этаже шестиэтажного больничного корпуса. в течение 30 минут эвакуировали всех 295 пациентов. К 21:03 мск пожар полностью потушили.

    Как уточнил «Интерфакс», огонь возник на первом этаже урологического корпуса, где размещены пациенты с коронавирусом.

    По данным источников агентства, причиной пожара могла стать неисправность аппарата ИВЛ или возгорание личных вещей. Официального подтверждения этих версий нет.