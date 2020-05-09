При пожаре в московской больнице погибла одна пациентка, больше никто не пострадал

«Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы», — добавила Ракова.

Чиновница уточнила, что пожар произошел на первом этаже шестиэтажного больничного корпуса. в течение 30 минут эвакуировали всех 295 пациентов. К 21:03 мск пожар полностью потушили.

Как уточнил «Интерфакс», огонь возник на первом этаже урологического корпуса, где размещены пациенты с коронавирусом.

По данным источников агентства, причиной пожара могла стать неисправность аппарата ИВЛ или возгорание личных вещей. Официального подтверждения этих версий нет.