09 мая 2020, 23:12
При пожаре в московской больнице погибла одна пациентка, больше никто не пострадал
При пожаре в больнице № 50 имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы погибла одна пациентка. Других пострадавших нет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы», — добавила Ракова.
Чиновница уточнила, что пожар произошел на первом этаже шестиэтажного больничного корпуса. в течение 30 минут эвакуировали всех 295 пациентов. К 21:03 мск пожар полностью потушили.
Как уточнил «Интерфакс», огонь возник на первом этаже урологического корпуса, где размещены пациенты с коронавирусом.
По данным источников агентства, причиной пожара могла стать неисправность аппарата ИВЛ или возгорание личных вещей. Официального подтверждения этих версий нет.