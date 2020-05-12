Минздрав РФ подключится к расследованию причин пожаров в коронавирусных больницах

Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору оказать содействие в расследовании причин пожаров в больницах в Москве и Петербурге. В этих учреждениях лечат людей от COVID-19. Во время ЧП там погибли пациенты.

«Я как вице-премьер, курирующий вопросы здравоохранения в правительстве, дала поручения Минздраву и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие, и если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям», — приводит ТАСС слова вице-премьера Татьяны Голиковой на брифинге в Доме правительства.

Она выразила соболезнования близким погибших.

9 мая пожар вспыхнул в больнице № 50 имени Спасокукоцкого на улице Вучетича в Москве. Тогда погибла одна пациентка. 12 мая загорелась больница Святого Георгия в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В огне погибли пять пациентов, которые лежали в реанимации. По предварительным данным, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства.