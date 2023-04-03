03 апреля 2023, 02:05
Пригожин подтвердил, что ему ранее принадлежало кафе в Петербурге, где произошел взрыв
Евгений Пригожин прокомментировал взрыв в кафе в Петербурге
Кафе в Санкт-Петербурге, в котором 2 апреля произошел взрыв, ранее принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он передал заведение патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z. Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя в Telegram.
Пригожин отметил, что сейчас не знает подробностей происшествия, ему доложили только о том, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
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«Действительно, кафе я передал патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z, и они проводили там различные семинары», — привела пресс-служба слова Пригожина.
Он также согласился с схожестью убийства Татарского и гибелью Дарьи Дугиной.
«Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал», — заключил Пригожин.
До этого Пригожин сообщил, что над городской администрацией Артемовска подняли российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память».
Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил его творческий вечер. По последним данным, число пострадавших при происшествии увеличилось до 30.
Позже стало известно о задержании жительницы Санкт-Петербурга по подозрению в причастности к взрыву в кафе. Сейчас по месту жительства подозреваемой проходят обыски. Кадры с места проведения оперативных действий оказались в распоряжении «360».
Евгений Пригожин
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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