Общество 03 апреля 2023, 02:05 Пригожин подтвердил, что ему ранее принадлежало кафе в Петербурге, где произошел взрыв Евгений Пригожин прокомментировал взрыв в кафе в Петербурге Телеканал «360»

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Кафе в Санкт-Петербурге, в котором 2 апреля произошел взрыв, ранее принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он передал заведение патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z. Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя в Telegram.

Пригожин отметил, что сейчас не знает подробностей происшествия, ему доложили только о том, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

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«Действительно, кафе я передал патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z, и они проводили там различные семинары», — привела пресс-служба слова Пригожина.

Он также согласился с схожестью убийства Татарского и гибелью Дарьи Дугиной.

«Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал», — заключил Пригожин.

До этого Пригожин сообщил, что над городской администрацией Артемовска подняли российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память».

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил его творческий вечер. По последним данным, число пострадавших при происшествии увеличилось до 30.

Позже стало известно о задержании жительницы Санкт-Петербурга по подозрению в причастности к взрыву в кафе. Сейчас по месту жительства подозреваемой проходят обыски. Кадры с места проведения оперативных действий оказались в распоряжении «360».