Криминал 02 апреля 2023, 23:44 Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге достигло 30 Минздрав: число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 30 РИА «Новости»

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Количество людей, которые пострадали при взрыве в кафе на Университетской набережной, увеличилось до 30. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве России.

«24 пострадавших доставили в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия. Еще шесть пострадавших обратились за медпомощью самостоятельно спустя время после инцидента», — сказано в сообщении.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщал о 24 пострадавших. Состояние шести из них врачи оценивали как тяжелое.

Жертвой взрыва в кафе стал блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, в кафе сработало взрывное устройство. Следователи расследуют уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал о задержании жительницы Санкт-Петербурга по подозрению в причастности к взрыву в кафе. По предварительным данным, ее уже доставили на допрос.