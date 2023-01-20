Общество 20 января 2023, 23:32 Пригожин назвал США «коллегами» после слов о новых санкциях против «Вагнера» Бизнесмен Пригожин: отношения «Вагнера» и США — «разборка преступных кланов» РИА «Новости»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал америкнацев «коллегами». Такое заявление он сделал после того, как Соединенные Штаты решили квалифицировать ЧВК как транснациональную преступную организацию. Комментарий опубликовали в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

«Наконец-то теперь ЧВК „Вагнер“ и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть „разборка преступных кланов“, — сказал он.

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О решении Штатов признать «Вагнер» транснациональной преступной организацией в пятницу, 20 января, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что на следующей неделе против ЧВК введут очередные санкции.

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Подразделения «Вагнера» накануне взяли под контроль село Клещеевка. Благодаря этому, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, скоро Артемовск окажется в окружении российских войск.

Кирби во время регулярного брифинга признал тот факт, что Вооруженные силы России добились «постепенного прогресса» под Артемовском и Соледаром.