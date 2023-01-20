Мир 20 января 2023, 22:45 Белый дом признал успехи российской армии в Донбассе Представитель Белого дома Кирби: ВС России добились прогресса под Артемовском и в Соледаре РИА «Новости»

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Российские войска добились «постепенного прогресса» под Артемовском и в районе Соледара. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга.

«Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах», — сказал он.

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Но, по его словам, это не поменяет стратегической ситуации. Это не приведет к тому, что украинские военные начнут проигрывать, уверен Кирби. Соединенные Штаты продолжают считать Артемовск и Соледар спорными.

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 20 января сообщил, что в ближайшее время Артемовск окажется в окружении Вооруженных сил России. По его словам, ситуация вокруг города вышла на другой уровень после того, как российским войскам далось освободить село Клещеевки. Расстояние от населенного пункта до Артемовска составляет порядка девяти километров. Из Клещеевки украинские военные регулярно обстреливали Горловку и поселки Зайцево и Гольмовский.