19 января 2023, 11:01
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Клещеевку в пригороде Артемовска
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в пригороде Артемовска
Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска. Об этом объявил Евгений Пригожин. Его заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Артемовска, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК „Вагнер“», — подчеркнул Пригожин.
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Он уточнил, что вокруг Клещеевки еще идут тяжелые бои. По его словам, противник оказывает сопротивление и цепляется за каждый метр земли. Пригожин обратил внимание, что ВСУ не бегут из Артемовска, хотя такие заявления тиражируются в Сети.
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«Это не так. ВСУ работают четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК „Вагнер“ метр за метром идут вперед», — добавил он.
Пригожин выразил уверенность, что Артемовск будет взят.
Ранее в Минобороны заявили, что после взятия Соледара пути снабжения ВСУ удастся перекрыть, а оставшиеся в Артемовске украинские формирования можно будет взять в окружение.
ВСУ
Артемовск
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