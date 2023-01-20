Мир 20 января 2023, 22:00 США объявят ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией» Представитель Белого дома: ЧВК «Вагнер» признают транснациональной преступной организацией РИА «Новости»

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США решили квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, на следующей неделе против организации введут новые санкции. Об этом сообщил ТАСС.

«Министерство финансов квалифицирует „Вагнер“ как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками», — сказал Кирби во время брифинга.

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Он также добавил, что на основании этой квалификации на следующей неделе введутся «дополнительные санкции против „Вагнера“ и их системы поддержки на нескольких континентах».

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Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что ЧВК «Вагнер» не относится к российским Вооруженным силам. Его разъяснение привел депутат Евгений Ступин.

Ранее подразделения «Вагнера» полностью взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска. После взятия Соледара пути снабжения украинской армии удастся перекрыть, а оставшиеся в Артемовске ВФУ можно будет взять в окружение, ранее отмечали в Минобороны России.