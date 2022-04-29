Попова опровергла завершение пандемии коронавируса в России

Пандемия коронавируса в России еще не завершилась, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. С таким заявлением она выступила на совещании в Сочи по курортному сезону, сообщила «Газета.ru».

«Все субъекты России сохраняют статус ситуации высокого риска», — заявила она.

По данным на 28 апреля, в России сократилось количество госпитализированных с коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания по-прежнему было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Масочный режим продлили в Псковской области и объявили в Пермском крае.

Тем временем медики предупредили о новой напасти. Все больше детей поражает гепатит неизвестного происхождения. Первые случаи зафиксировали в Японии и Канаде, затем и в других странах мира, больше всего заболевших насчитали в Великобритании. Специалисты не исключили, что это заболевание может быть последствием пандемии.