На 13% меньше госпитализаций с ковидом зарегистрировали в России за последние сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали еще 7681 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализация понадобилась 2596 заболевшим. Это на 13% меньше, чем было 27 апреля. Об этом сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки выписались 11 063 человека, 166 пациентов скончались. Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (+629), Санкт-Петербурге (+487) и Подмосковье (+301). В Московской области сделали 16 769 458 ПЦР-тестов, уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала пандемии в России выявили 18 167 281 случай коронавируса. При этом выздоровели 17 517 922 человека, не удалось справиться с болезнью 375 566 пациентам.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России сейчас стабилизировалась ситуация с коронавирусом. При этом она отметила, что в теплое время года можно ожидать как подъема заболеваемости, так и спада.