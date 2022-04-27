Масочный режим объявили в Пермском крае до конца мая

В Пермском крае продлили масочный режим и другие коронавирусные ограничения. Они продлятся в регионе до 31 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства

Подобное решение уже внесли в указ о мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передали Nation News.

«В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 31 мая. Жителям региона необходимо носить маски в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах», — сообщили в ведомстве.