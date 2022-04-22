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    22 апреля 2022, 19:28

    Антиковидные ограничения продлили в Псковской области

    Арина Бобкова

    Коронавирусные ограничения продлили в Псковской области до 31 мая. Соотвествующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал областной администрации.

    В области будет действовать масочный режим. Будут действовать и другие меры, предписанные главным санитарным врачом региона.

    «Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены в Псковской области по 31 мая, согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников», — сказано в сообщении.