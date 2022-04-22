Антиковидные ограничения продлили в Псковской области

Коронавирусные ограничения продлили в Псковской области до 31 мая. Соотвествующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал областной администрации.

В области будет действовать масочный режим. Будут действовать и другие меры, предписанные главным санитарным врачом региона.

«Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены в Псковской области по 31 мая, согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников», — сказано в сообщении.