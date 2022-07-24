Пострадавшие от наводнения жители Сочи получат выплаты

Жители Сочи, пострадавшие от продолжительных ливней, получат денежную компенсацию. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Видео: Алексей Копайгородский/Telegram

«Помогаем адресно. Понимаю, какой стресс пришлось пережить нашим жителям. Собираем документы для выплат. Делаем все возможное, чтобы сочинцы забыли об этом ЧС и вернулись к своей обычной жизни», — написал он.

Копайгородский отметил, что в настоящее время в городе идут аварийно-восстановительные работы, задействованы техника и специалисты спасательных формирований, ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий.

«Средств и сил достаточно. Помогают волонтеры, депутаты», — заключил мэр.

Накануне в Сочи начался сильный ливень, произошло наводнение. Власти города объявили о режиме чрезвычайной ситуации. Известно, что погиб один человек.

Вода попала в подстанции, поэтому в некоторых домах пришлось отключить электричество. Затопленными оказались подъезды многоквартирных домов, а мощные потоки воды уносили даже припаркованные автомобили.