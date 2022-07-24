Один человек стал жертвой залпового ливня в Сочи

Один человек погиб в результате обрушившегося на Сочи залпового ливня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Дождь в городе уже прекратился.

«Подтверждена гибель одного человека», — привел ТАСС слова представителя регионального главка.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, всего за час на территории Центрального района города выпало 55 миллиметров осадков. Из-за сильного ливня затопило дороги, а в некоторых домах отключился свет после подтопления подстанций. Сейчас откачкой воды занимаются специалисты. Обильные осадки привели к повышению уровня воды до неблагоприятной отметки в реке Бзугу.

«В настоящее время осадки прекратились. Уровень реки нормализовался, находится в русле», — отметили в МЧС.

Мэр города Алексей Копайгородский поручил создать оперативный штаб для координации работы по устранению последствий наводнения.

Непогода терзает Сочи уже не первый день. Ливни уже затапливали частные дома, подъезды многоэтажек и подвалы. О пострадавших и погибших раньше не сообщалось.