Смерч и потоп пришли в Сочи. Пока машины тонут, курьеры доставляют еду по пояс в воде

На Краснодарский край вновь обрушились сильные ливни и ураган. В отдельных районах оказались затоплены автомобильные дороги и жилые дома. Наиболее плачевная ситуация в Сочи, на который выпало 89 миллиметров осадков за два часа, сообщило региональное ГУ МЧС.

Вода затопила семь частных домовладений, подъезды 16-этажного жилого дома и подвальные помещения пятиэтажного дома. Пострадавших нет.

В Сети появились кадры, на которых видно, что потоки воды буквально сносили припаркованные автомобили.

Жители засняли эпизод, как мощный поток воды буквально снес автомобиль, который решил проехать по дороге.

Некоторые смекалистые водители поставили свои машины на возвышенность, но вода все равно добралась до них.

Поразил жителей Сочи отважный доставщик еды, который остался верен служебному долгу и отправился на работу по пояс в воде.

В акватории Черного моря, рядом с поселком Небуг в Туапсинском районе, зафиксировали смерч. С выходом на сушу он разрушился без последствий для инфраструктуры.

Помимо этого, местные жители заметили колебания уровня воды в реках в Туапсинском районе с достижением опасных явлений — на реке Спорная в селе Кривенковское. К радости домовладельцев, река из русла не выходила, подтопленных территорий нет.

Река Дагомыс вышла из берегов, затопив одноименный поселок.