Сильнейший ливень затопил Центральный и Хостинский районы Сочи

Центральный и Хостинский районы Сочи затопило из-за сильного ливня, который обрушился на город. Как сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию в города, в некоторых домах отключился свет из-за подтопления подстанций.

«Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий — дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии», — заявили в администрации.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с улиц Сочи, где потоки воды сносят автомобили.

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю подчеркнули, что ущерб начнут подсчитывать после ухода стихии.

Как сообщил сайт utro.ru, под воду ушел участок федеральной трассы. В некоторых домах затопило даже лестницы в подъездах.

Мэр города Алексей Копайгородский поручил создать оперативный штаб, чтобу координировать работу по устранению последствий наводнения.