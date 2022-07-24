Режим ЧС ввели во всех районах Сочи после наводнения

Режим чрезвычайной ситуации ввели во всех районах Сочи после трех дней бушевавших ливней. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский, ситуация с разрушениями очень серьезная. Градоначальник отметил, что сильнее всего пострадал Центральный район города.

«В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — заявил Копайгородский.

Мэр подчеркнул, что из-за удара стихии погибла женщина. Несколько десятков человек вытащили из бушующих потоков воды, которые неслись по улицам. Среди спасенных 10 детей.

«Это огромная слаженная работа спасателей, а также отвага наших народных героев. Жители помогали в спасении. Обязательно отметим их всех», — пообещал мэр Сочи.

Он добавил, что работа по восстановлению жизни в городе восстанавливается. От мусора и грязи уже расчистили дороги. Сейчас устанавливают места возможных сходов оползней. Группы мониторинга обходят пострадавшие дома и составляют акты по поврежденному имуществу.

Продолжается работа с владельцами унесенных водой машин. Власти города уже связались со страховыми компаниями, чтобы водители получили выплаты.

Последствия стихии ликвидируют более 1000 человек. Задействованы все коммунальные и аварийно-спасательные службы, ресурсоснабжающие организации, волонтеры, муниципальные чиновники и местные жители.

Обрушившийся на Сочи мощный ливень затопил Центральный и Хостинский районы Сочи. В некоторых домах отключили электричество, так как вода попала в подстанции. Затоплены оказались подъезды многоквартирных домов, а мощные потоки воды уносили припаркованные автомобили.