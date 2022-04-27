Польша и Болгария остались без российского газа. Какие пути есть у этих стран

Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, польская сторона в данном случае оказалась даже в более затруднительном положении, хотя власти этой страны всегда могут обвинить в своих бедах Россию.

«Если говорить про объемы поставок, то Болгария покупает порядка 2,3—2,4 миллиарда кубических метров газа в России, Польша покупает порядка 9,7 миллиарда кубометров. По крайней мере если мы говорим про ситуацию на 2019–2020 годы, более свежих уточненных данных пока нет», — уточнил специалист в беседе с «360».

По его мнению, если в 2021 году объем закупок был меньше, то это было связано исключительно с дороговизной газа и с энергетическим кризисом, который накрыл ЕС. Говоря о текущей ситуации, Фролов подчеркнул — теоретически Болгария может компенсировать часть поставок газа из РФ за счет поставок из Азербайджана, но не более трети от поставляемых Россией объемов топлива.

«Что касается Польши, здесь ситуация еще интереснее. Теоретически Польша может получать российский газ с территории Германии, но лишь в том случае, если „Газпром“ не будет бронировать транзитные мощности польского участка газопровода „Ямал — Европа“. В текущих условиях ей, наверное, будет даже тяжелее, чем Болгарии, хотя обе эти страны окажутся в затруднительном положении», — отметил Фролов.

При этом он указал на то, что если вернуться к положению дел в конце марта и оценить, какие страны первыми могли бы отказаться от предложенной Россией схемы по оплате газа в рублях, то Польша была бы в первых рядах. Это связано с тем, что в этой стране хозяйствующим субъектом, который подписал контракт с «Газпромом», является государственная компания PGNIG и она напрямую зависит от решений, принимаемых государством, в отличие от многих других компаний, например, в Германии или в Австрии, где контрагентами «Газпрома» выступают частные предприятия, пояснил Фролов.

«Кроме того, в 2022 году у Польши заканчивается долгосрочный контракт на покупку российского газа, что неминуемо должно сказаться на готовности политических кругов больше совершить вот такой, как им представляется, красивый политический жест — не платить в рублях и показать всем окружающим, что вот именно поляки — это самые „европейские европейцы“, в отличие там от тех, кто все же согласится платить в рублях», — добавил собеседник «360».

Эксперт напомнил, что еще в 2016 году Польша обозначила свою позицию, заявив, что не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом», а будет покупать газ только через биржу, в том числе и российское топливо.

«Ну и вот сейчас поляки оказались в, условно говоря, искусственной ситуации, когда прервалось выполнение финальной стадии контракта. Они на это с политической точки зрения были готовы пойти, тем более что всегда в бедах населения можно будет обвинить Российскую Федерацию», — заключил он.