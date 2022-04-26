«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию 27 апреля

Болгария останется без российского газа. С 27 апреля «Газпром» прекратит его поставки в страну. Ранее болгарские власти отказались платить за него в рублях.

Компания «Булгаргаз» уже получила уведомление от ООО «Газпром экспорт», сообщили в пресс-службе Минэнерго Болгарии.

«Поставки природного газа <…> будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — сказано в публикации.

В министерстве добавили, что болгарская сторона полностью выполнила обязательства и произвела все платежи по договору «своевременно, строго и в соответствии с его пунктами».

Однако проведенный «Булгаргаз» и Болгарским энергетическим холдингом анализ якобы указал на несоответствие нового двухэтапного порядка оплаты, предложенного РФ, действующему до конца 2022 года контракту. В стране решили, что он «создает значительные риски для Болгарии».

Аналогичное уведомление получили и польские копании компании PGNiG и Gaz-System. Поставки газа в Польшу полностью остановят тоже с 27 апреля.