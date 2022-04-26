Польша наложила санкции на «Газпром» и отказалась платить в рублях

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский объявил о собственном пакете антироссийских санкций. В него вошли 35 компаний и 15 физлиц, сообщило РИА «Новости».

Чиновник уточнил, что это первый санкционный список, его задача — уточнить ограничения, введенные Евросоюзом. В него вошли такие компании, как «Газпром», «НОВАТЭК», «Акрон», «Фосагро», Beloil, Go Sport, «Касперский» и другие. Все они работали на территории Польши. Было предусмотрено несколько типов ограничений — от заморозки активов и имущества до запрета на участие в тендерах. Физлицам грозит отказ во въезде в страну.

Польша также не планирует платить за газ в рублях. Об этом в беседе с журналистами заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, правительство оценило риски и подготовилось к возможному прекращению поставок.

В Госдуме уже назвали санкции глупыми, так как они навредят прежде всего рядовым жителям Польши.