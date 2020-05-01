Введение масочного режима в российских регионах признали правильным решением

«У нас целый ряд регионов, и количество их ежедневно растет, ввели обязательный масочный режим. И я абсолютно их поддерживаю, они делают правильно», — заявила она.

По словам Анны Поповой при выходе на улицу необходимо надевать перчатки и маску. Это необходимо, чтобы не заразиться самому и, в случае бессимптомного течения заболевания, не заразить окружающих.

Анна Попова отметила, что сегодня людям стоит максимально сократить круг общения. Можно общаться с теми, с кем человек уже четыре недели проходит изоляцию — это позволит сократить появление новых случаев заражения.

Подмосковье начало подготовку к введению обязательного масочного режима. С 12 мая жители региона не смогут выходить из дома без этого средства защиты. Такое постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На время майских праздников жителям рекомендуется надевать маски и респираторы во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и аптек. Глава региона заявил, что дефицита масок не будет. Областной сети аптек уже дали поручение приобрести необходимую защиту. Помогут и частным сетям.

Кроме того в области продолжат раздачу бесплатных масок. За минувшие две недели волонтеры раздали полмиллиона средств защиты. В ближайшее время начнут выдавать еще столько же.

Обязательным или рекомендованным ношение масок при выходе на улицу сделали уже 19 регионов России. В Краснодарском крае нельзя войти в транспорт, магазин или аптеку без маски. С 4 мая такие же меры начнут действовать в Башкирии.