    01 мая 2020, 20:34

    Введение масочного режима в российских регионах признали правильным решением

    Анатолий Минкин

    Власти регионов, которые требуют от жителей выходить на улицы в перчатках и масках действуют правильно. Обязательный масочный режим сделает так, что человек на нанесет вреда ни окружающим, ни родным. Об этом в интервью сайту kp.ru заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

    «У нас целый ряд регионов, и количество их ежедневно растет, ввели обязательный масочный режим. И я абсолютно их поддерживаю, они делают правильно», — заявила она.

    По словам Анны Поповой при выходе на улицу необходимо надевать перчатки и маску. Это необходимо, чтобы не заразиться самому и, в случае бессимптомного течения заболевания, не заразить окружающих.

    Анна Попова отметила, что сегодня людям стоит максимально сократить круг общения. Можно общаться с теми, с кем человек уже четыре недели проходит изоляцию — это позволит сократить появление новых случаев заражения.

    Подмосковье начало подготовку к введению обязательного масочного режима. С 12 мая жители региона не смогут выходить из дома без этого средства защиты. Такое постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    На время майских праздников жителям рекомендуется надевать маски и респираторы во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и аптек. Глава региона заявил, что дефицита масок не будет. Областной сети аптек уже дали поручение приобрести необходимую защиту. Помогут и частным сетям.

    Кроме того в области продолжат раздачу бесплатных масок. За минувшие две недели волонтеры раздали полмиллиона средств защиты. В ближайшее время начнут выдавать еще столько же.

    Обязательным или рекомендованным ношение масок при выходе на улицу сделали уже 19 регионов России. В Краснодарском крае нельзя войти в транспорт, магазин или аптеку без маски. С 4 мая такие же меры начнут действовать в Башкирии.