Подробно о всеобщем масочном режиме в России. Где обязательно носить средства защиты?

Новое постановление главного санитарного врача Анны Поповой гласит, что с 28 октября россияне должны будут носить защитные маски в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках.

Важность масочного режима подчеркнул кандидат медицинских наук Андрей Андреевский. Он прокомментировал постановление Роспотребнадзора.

Весь день в лифте, особенно в многоэтажных домах, перемещаются много людей, которые могут и не подозревать, что у них COVID-19. На выходе из квартиры на вас уже должны быть как минимум маска и перчатки Андрей Андреевский.

Также в Роспотребнадзоре объяснили, что «под местом массового пребывания имеется в виду территория, место на любом объекте, где могут одновременно находиться более 50 человек».

Роспотребнадзор рекомендовал барам, кафе, ресторанам, клубам запретить устраивать вечеринки и закрыть кухни с 23:00 до 6:00. В Подмосковье например, ограничения действуют с полуночи до 8:00.

А в столице, например, для их посещения ночью ввели QR-коды. Мобильная регистрация позволит при обнаружении у кого-то из посетителей COVID-19 понять, кого он мог заразить.

Среди рекомендаций и проведение в среднем не менее 150 COVID-исследований на 100 тысяч населения. Роспотребнадзор отметил, что важно усилить дезинфекцию автобусов, электричек, метро и такси, торговых центров и театров — всех общественных мест.

Конечно, нововведение и так соблюдали в регионах. Например, в Московской области контроль масочного режима вновь усилили с 28 сентября. Защитные маски стали обязательными атрибутами в местах большого скопления людей и общественном транспорте.

За проезд без масок жителей Подмосковья могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Каждый день в регионе дежурят специалисты ГИБДД, транспортной полиции и других ведомств, а помогают им более тысячи волонтеров.

Как объяснила Анна Попова, в России жители смогут перестать носить маски, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19. При этом она отметила, что средства защиты используют с 2016 года в связи с приходом сезонного гриппа.