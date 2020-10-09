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    09 октября 2020, 16:21

    Более тысячи волонтеров помогут проследить за ношением масок в транспорте Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше тысячи волонтеров начали следить на ношением масок в транспорте Подмосковья. Встретить их можно во всех городских округах. Каждый день активисты дежурят на вокзалах, остановках, в электричках и автобусах.
    Более тысячи волонтеров помогут проследить за ношением масок в транспорте Подмосковья | Изображение 1

    Волонтеры напоминают пассажирам о важности соблюдения мер безопасности. Также они станут выдавать жителям маски, если у кого-то их не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

    Все добровольцы получили удостоверения, которые помогут им бесплатно попадать на платформы и в общественный транспорт.

    Более тысячи волонтеров помогут проследить за ношением масок в транспорте Подмосковья | Изображение 2

    Жителям Московской области напомнили, что носить маски надо не только во время поездки, но и в других общественных местах. Купить средства защиты можно в кассах вокзалов и у водителей автобусов.

    С прошлой недели стоимость маски в общественном транспорте снизилась до пяти рублей. Приобрести ее можно по «Стрелке» и бесконтактной банковской карте. Оплатить удастся и гаджетом.

    Более тысячи волонтеров помогут проследить за ношением масок в транспорте Подмосковья | Изображение 3

    Обязательное ношение масок в транспорте Подмосковья ввели с мая. Нарушителей могут оштрафовать на пять тысяч рублей.