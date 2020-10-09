Более тысячи волонтеров помогут проследить за ношением масок в транспорте Подмосковья
Волонтеры напоминают пассажирам о важности соблюдения мер безопасности. Также они станут выдавать жителям маски, если у кого-то их не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Все добровольцы получили удостоверения, которые помогут им бесплатно попадать на платформы и в общественный транспорт.
Жителям Московской области напомнили, что носить маски надо не только во время поездки, но и в других общественных местах. Купить средства защиты можно в кассах вокзалов и у водителей автобусов.
С прошлой недели стоимость маски в общественном транспорте снизилась до пяти рублей. Приобрести ее можно по «Стрелке» и бесконтактной банковской карте. Оплатить удастся и гаджетом.
Обязательное ношение масок в транспорте Подмосковья ввели с мая. Нарушителей могут оштрафовать на пять тысяч рублей.