Более тысячи волонтеров помогут проследить за ношением масок в транспорте Подмосковья

Свыше тысячи волонтеров начали следить на ношением масок в транспорте Подмосковья. Встретить их можно во всех городских округах. Каждый день активисты дежурят на вокзалах, остановках, в электричках и автобусах.

Волонтеры напоминают пассажирам о важности соблюдения мер безопасности. Также они станут выдавать жителям маски, если у кого-то их не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Все добровольцы получили удостоверения, которые помогут им бесплатно попадать на платформы и в общественный транспорт.

Жителям Московской области напомнили, что носить маски надо не только во время поездки, но и в других общественных местах. Купить средства защиты можно в кассах вокзалов и у водителей автобусов.

С прошлой недели стоимость маски в общественном транспорте снизилась до пяти рублей. Приобрести ее можно по «Стрелке» и бесконтактной банковской карте. Оплатить удастся и гаджетом.

Обязательное ношение масок в транспорте Подмосковья ввели с мая. Нарушителей могут оштрафовать на пять тысяч рублей.