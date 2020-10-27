Попова назвала условие окончания масочного режима в России

Россияне смогут снять защитные маски, когда начнется вакцинация от коронавируса. И это время не за горами. Об этом на форуме «Здоровое общество» на площадке МИА «Россия сегодня» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — приводит РИА «Новости» ответ Поповой на вопрос, придется ли людям всегда носить маски.

Руководитель ведомства подчеркнула, что маски в России носят с 2016 года. Их надевают с приходом сезонного гриппа.

Ранее Роспотребнадзор ужесточил ограничения в связи с пандемией коронавируса. В России объявили всеобщий масочный режим. Во всех регионах люди должны носить СИЗ в местах массового пребывания скопления, в транспорте, на парковках и в лифтах. За соблюдением правил будут следить власти на местах.

Еще одной мерой по борьбе с инфекцией стала рекомендация по работе общепита и развлекательных заведений по ночам с 23:00 до 06:00.

Вторая вспышка 2019-nCoV началась в сентябре. За минувшие сутки в России выявили еще 16 550 случаев COVID-19. Всего 1 547 774 случая.