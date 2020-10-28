Всеобщий масочный режим вступил в действие в России

Начиная с 28 октября жители всех регионов России должны носить маски в общественных местах. Постановление о всеобщем масочном режиме выпустил Роспотребнадзор.

«Постановляю лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — сказано в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

Документ был опубликован 27 октября и вступил в силу на следующий день — 28 октября. Причиной объявления всеобщего масочного режима стало распространение коронавируса в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ.

По словам Поповой, россияне смогут перестать носить маски, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19. При этом она отметила, что средства защиты используются с 2016 года в связи с приходом сезонного гриппа.

Всего за время распространения инфекции в России зафиксировали 1 547 774 случая заболевания COVID-19. Врачи вылечили уже 1 158 940 человек. Смертью закончились 26 589 случаев заражения коронавирусом.