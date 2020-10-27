Систему QR-кодов для посетителей запустили 1,5 тысячи заведений Москвы

При этом он отметил, что пока не знает, насколько система QR-кодов повлияла на посещаемость ночных заведений.

«На сегодняшний момент мы видим, что эта система работает, работает четко», — отметил он. Чиновник отметил, что в сутки количество чекинов посетителей составляет от 40 до 60 тысяч. При этом сообщения о возможном контакте с зараженным коронавирусом получили около 1700 посетителей.

Немерюк не исключил, что, возможно, к системе подключат и другие московские заведения торговли.

С 19 октября в российской столице действует обязательная регистрация работников и посетителей ночных развлекательных заведений по QR-коду или SMS. Это делается для того, чтобы оповестить граждан о необходимости тестирования в случае их контакта с зараженным коронавирусом.

Начиная со среды, 28 октября, в силу вступает постановление главного санитарного врача России об усилении профилактики для борьбы с коронавирусом. Кроме введения обязательного масочного режима в местах скопления граждан по всей стране, глава надзорного ведомства рекомендовала ограничить работу ночных заведений с 23:00 до 6:00. Власти Москвы заявили, что принятая в городе мера по контролю за посещениями клубов и баров по ночам показала положительный результат, поэтому ограничивать ее работу не будут.