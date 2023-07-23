Общество 23 июля 2023, 12:15 Под колпаком. ФНС взялась за второй список блогеров и артистов по делу о неуплате налогов Mash: ФНС составила второй список подозреваемых в неуплате налогов артистов и блогеров РИА «Новости»

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Федеральная налоговая служба составила второй список артистов и блогеров, подозреваемых в неуплате или недоплате налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, в список вошли свыше 100 человек. Каждый из них находится под подозрением в неуплате налогов или участии в схемах по сокрытию доходов от государства.

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«Каждой из звезд в ближайшее время пришлют или уже прислали уведомление о предстоящей инспекции», — указали в публикации.

Ранее московский суд на три месяца продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а также отмывании более чем 40 миллионов рублей.

Налоговая инспекция уже начала проверку в отношении известного блогера Влада Marlon и певицы Ольги Бузовой.

Совет Федерации в мае рекомендовал усовершенствовать систему налогообложения блогеров.