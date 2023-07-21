Эксклюзив 21 июля 2023, 11:45 Домашний арест Блиновской продлили на три месяца Пресненский суд Москвы продлил на три месяца домашний арест блогеру Елене Блиновской

Читать 360tv в

Пресненский суд Москвы на три месяца продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, сообщил корреспондент «360» из зала суда. Ее обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Елене Блиновской до 26 октября меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказала судья Ольга Киселькова.

Реклама

РИА «Новости» уточнило, что следствие не увидело оснований для отмены меры пресечения. Блиновская без ограничительных мер может скрыться, уничтожить доказательства по делу или угрожать свидетелям.

При этом защита блогера отмечала, что вышеперечисленные доводы являются не подкрепленными доказательствами, а предположениями.

Блиновскую арестовали в конце апреля, она пыталась покинуть Россию после возбуждения уголовного дела. Ее обвинили в незаконной легализации свыше чем 43 миллионов рублей и неуплате налогов на сумму порядка 918 миллионов рублей.