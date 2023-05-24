Деньги 24 мая 2023, 14:27 Идею Совфеда по налогам для блогеров прокомментировали в Кремле Пресс-секретарь Песков: у Кремля нет позиции по налогообложению блогеров РИА «Новости»

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Администрация президента не ознакомилась с поручением Совета Федерации усовершенствовать систему налогообложения для блогеров, поэтому не составила особой позиции по вопросу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет», — заявил он.

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Сенаторы приняли постановление, которым рекомендовали кабмину усовершенствовать систему налогообложения доходов в интернете, а Федеральной налоговой службе — найти и привлечь к ответственности задолжавших блогеров и коучей.

В 2022 году доходы девяти популярнейших российских блогеров, несмотря на блокировку некоторых соцсетей, увеличились на 24% и превысили четыре миллиарда рублей, сообщили «Известия». Из них больше четверти — самую крупную сумму — заработала Валерия Чекалина, которая вместе с мужем стала фигурантом дел об отмывании денег и неуплате налогов.