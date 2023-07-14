Эксклюзив 14 июля 2023, 22:37 «Каким-то чудом смог уйти». Почему налоговая начала проверку блогера Влада Marlon Глава ФПБК Бородин: Влад Marlon подавал плохой пример «черной» работы другим блогерам РИА «Новости»

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Влад Marlon (настоящее имя — Владислав Гармаш) неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, но непонятным образом отходил от ответственности. Об этом сообщил глава федерального агентства по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с «360».

По словам Бородина, Гармаш уехал из России в ОАЭ и создал там компанию по продвижению российских блогеров. В том числе в компании осуществлялось продвижение репера Моргенштерна.

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«Нами было принято решение написать в прокуратуру с просьбой проверить, когда он работал на территории РФ, он основал компанию „Марлен-групп“. Эта компания занималась IT-технологиями. Нам бы хотелось понять, платил ли этот блогер (Гармаш — прим. ред.) налоги. Насколько мы знаем, он неоднократно попадал в поле зрения наших силовиков в Екатеринбурге, в отношении его проводились ряд проверок <…> каким-то образом он уходил от ответственности», — объяснил Бородин.

Собеседник отметил, что у правоохранителей сложилось непонимание — почему простой предприниматель зарабатывает миллионы долларов, как он оказался в списке Forbes и для чего открывает бизнес в разных странах. При этом Гармаш своими действиями показывал пример другим блогерам, что можно нечестно разбогатеть и не платить налоги государству.

«Нам сегодня пришел ответ, официальный, с налоговой службы, что в отношении Владислава Гармаша началась налоговая проверка», — сказал Бородин.

Глава федерального агентства по безопасности и борьбе с коррупцией отметил, что на фоне выявления массовой неуплаты налогов среди блогеров, налоговая служба создала отдельное подразделение, которое занимается блогингом, проверяя их на обман государства.

«Владислав Гармаш, екатеринбургский блогер-предприниматель, каким-то чудом в свое время смог уйти от ответственности и сегодня уже в Монако, в Дубае, спокойно всем рассказывает, что можно не платить налоги <…> своим поведением дает понять, что можно обманывать государство и работать в черную», — объяснил Бородин.

По словам собеседника, если налоговая служба установит, что Гармаш не платил налоги, то против него будет возбуждено уголовное дело. Такие вещи должны «быть показательными» для других, чтобы в будущем подобных ситуаций возникало меньше.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.