Знаменитости 29 мая 2023, 21:15 Бузову проверит налоговая — СМИ ПУЛ: Бузову проверят на предмет уклонения от налогов Кинопоиск

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Популярного блогера и певицу Ольгу Бузову проверят на предмет использования мошеннических схем для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили источники ПУЛ Telegram.

По информации источников Telegram-канала, проверку проведут относительно рекламных коллабораций Бузовой в социальных сетях. За рекламу в запрещенном Instagram* блогер зарабатывает от 500 до 800 тысяч рублей, сообщил источник.

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Бузовой придется заплатить 70 тысяч рублей долга за просрочку коммунальных платежей. Никулинский районный суд Москвы постановил выплатить долг за неуплату счетов за электроэнергию и и других платежей.

В середине апреля алкогольная компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» подала на Бузову в суд, после того как певица отказалась быть лицом винного бренда Buzwine. Истец потребовал за отказ более миллиона евро.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.