Общество 18 ноября 2023, 21:02 Первые выплаты получили 115 человек из обрушенной пятиэтажки в Астрахани Губернатор Бабушкин: 115 человек из рухнувшего дома в Астрахани получили выплаты t.me/babushkin30

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Первые выплаты получили 115 человек, пострадавших при обрушении двух подъездов в пятиэтажке на Вокзальной площади в Астрахани. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«По моему поручению создана и работает комиссия по определению ущерба, по итогу граждане также получат финансовую поддержку», — написал он.

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Людям, лишившимся жилья, предложат либо готовые квартиры, либо денежные компенсации после оценки специалистов.

Два подъезда пятиэтажного дома в Астрахани рухнули вечером 16 ноября. Большинство жильцов удалось эвакуировать, погибла одна пожилая женщина. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Привлеченные Следственным комитетом России эксперты-криминалисты приступили к расследованию.

Ранее появились фото квартиры, которая могла стать причиной обрушения дома. Трещины в фундаменте могли пойти из-за перепланировки на первом этаже. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло из-за недосмотра.