17 ноября 2023, 12:26
Появились фото квартиры, которая могла стать причиной обрушения дома в Астрахани
Фото квартиры с перепланировкой из обрушившегося дома в Астрахани нашлись в Сети
Снимки квартиры с перепланировкой, которая могла стать причиной частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани, обнаружились в Сети после ЧП. Фотографии объекта недвижимости разместили на сайте объявлений.
По мнению жителей обрушившегося дома, в фундаменте здания пошли трещины из-за перепланировки в квартире на первом этаже, в которой снесли несущие стены. После ЧП в интернете нашли объявление о продаже этой однушки, переделанной в студию. На снимках видно, что хозяин объединил комнату с коридором и кухней.
Общая площадь квартиры составляет 30 квадратных метров. Автор объявления указал, что обременений и долгов за коммунальные услуги по объекту нет. Всю мебель и бытовую технику пообещали оставить новому владельцу.
В однушке установили новый газовый водонагреватель, на окнах есть решетки, а на входе — видеонаблюдение, отметили в объявлении. Квартиру выставили по цене 3,2 миллиона рублей.
«360» попытался связаться с риелтором, чей номер указали в объявлении. По телефону ответил человек, который не смог предоставить никакой информации.
Пятиэтажный дом на Вокзальной площади частично обрушился вечером 16 ноября. Во время ЧП погибла 84-летняя женщина. Из пятиэтажки успели эвакуировать более 200 человек.
Недвижимость
Обрушение дома в Астрахани
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