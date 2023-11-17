Происшествия 17 ноября 2023, 12:26 Появились фото квартиры, которая могла стать причиной обрушения дома в Астрахани Фото квартиры с перепланировкой из обрушившегося дома в Астрахани нашлись в Сети Телеканал «360»

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Снимки квартиры с перепланировкой, которая могла стать причиной частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани, обнаружились в Сети после ЧП. Фотографии объекта недвижимости разместили на сайте объявлений.

По мнению жителей обрушившегося дома, в фундаменте здания пошли трещины из-за перепланировки в квартире на первом этаже, в которой снесли несущие стены. После ЧП в интернете нашли объявление о продаже этой однушки, переделанной в студию. На снимках видно, что хозяин объединил комнату с коридором и кухней.

Общая площадь квартиры составляет 30 квадратных метров. Автор объявления указал, что обременений и долгов за коммунальные услуги по объекту нет. Всю мебель и бытовую технику пообещали оставить новому владельцу.

Скриншот с сайта «Яндекс Недвижимость» Скриншот с сайта «Яндекс Недвижимость» Скриншот с сайта «Яндекс Недвижимость» Скриншот с сайта «Яндекс Недвижимость» Скриншот с сайта «Яндекс Недвижимость» Скриншот с сайта «Яндекс Недвижимость»

В однушке установили новый газовый водонагреватель, на окнах есть решетки, а на входе — видеонаблюдение, отметили в объявлении. Квартиру выставили по цене 3,2 миллиона рублей.

«360» попытался связаться с риелтором, чей номер указали в объявлении. По телефону ответил человек, который не смог предоставить никакой информации.

Пятиэтажный дом на Вокзальной площади частично обрушился вечером 16 ноября. Во время ЧП погибла 84-летняя женщина. Из пятиэтажки успели эвакуировать более 200 человек.