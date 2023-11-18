Происшествия 18 ноября 2023, 13:21 Московские криминалисты подключились к расследованию дела об обрушении части дома в Астрахани СК РФ: криминалисты из Москвы расследуют дело об обрушении дома в Астрахани

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Привлеченные Следственным комитетом России эксперты-криминалисты приступили к расследованию уголовного дела об обрушении части дома в Астрахани. По делу допросили уже более 70 жильцов пятиэтажки, сообщила пресс-служба СК РФ.

«На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУ СК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России», — говорится в сообщении.

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По делу создали следственно-оперативную группу. Помимо жильцов допрашиваются работники администрации, УК и контролирующих органов. Следователи назначили экспертизы, в частности комплексную строительно-техническую, произвели выемки документов, изъяли записи с камер видеонаблюдения и записи, сделанные очевидцами.

В Следкоме напомнили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе повреждение несущей конструкции во время ремонта.

Уголовное дело возбудили о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.