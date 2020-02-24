Пенсия может не только расти, но и падать. В СФ назвали условия для уменьшения выплат

Пенсия у россиян может не только расти, но и уменьшаться. Сенатор Елена Бибикова назвала условия, из-за которых размер пенсии может вдруг пойти вниз.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» подтвердила, что в некоторых ситуациях пенсия в России может не только расти, но и падать.

«Размер пенсии может быть изменен только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Так, пенсия может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону в случаях, если при ее назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена», — сказала Бибикова.

Кроме того, размер пенсии может измениться в меньшую сторону, если человек получал надбавку на нетрудоспособного иждивенца. Потом, когда иждивенец достиг 18 лет, эта надбавка снимается, а значит пенсия может уменьшиться.

Пенсия может измениться и из-за переезда. С 2020 года, как напомнила Бибикова, пенсионер не может получать меньше прожиточного минимума региона, где он зарегистрирован. Если пенсия человека ниже минимума, ему полагается социальная доплата. Потом, при переезде, из-за другого прожиточного минимума эту доплату могут уменьшить или убрать совсем.

Зато за так называемые северные надбавки, как отметила Бибикова, волноваться не стоит. Если человек проработал не меньше 15 лет в районах Крайнего Севера, то надбавка к пенсии сохранится в любом регионе.