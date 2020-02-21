Жительнице Челябинска увеличили пенсию на 1 рубль. ПФР объяснил прибавку

Жительнице Челябинска увеличили пенсию на рубль и 10 копеек. Свою прибавку она отправила в Кремль. В региональном отделении ПФР эту ситуацию объяснили индивидуальными расчетами.

Учитель из Челябинска отправила в Кремль свою январскую прибавку к пенсии: после индексации на 6,6% женщина получила выплату больше на рубль и 10 копеек: вместо 9224,59 рубля, она получило 9225,69 рубля, уточняет портал 74.ру.

Челябинское отделение ПФР, говоря об этой ситуации, сообщило, что у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии, пишет РИА «Новости». При этом, как отметили в региональном ПФР, размер повышения определяется в зависимости от стажа, количества пенсионных коэффициентов и суммы уплаченных страховых взносов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о прибавке к пенсии в один рубль, призвал с каждым случаем низкой пенсии и зарплаты разбираться отдельно, поскольку в каждом из них есть свои нюансы.

Накануне председатель «Союза пенсионеров России», Валерий Рязанский осудил жалобы звезд шоу-бизнеса на свои пенсии. По его мнению, им надо постыдиться говорить о своих выплатах.