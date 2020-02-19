Минимальные пенсии в России вырастут с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля. Эта процедура затронет около четырех миллионов российских пенсионеров.

«С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%», — приводит «Интерфакс» слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова. Он добавил, что проект постановления правительства уже готов. Коэффициент индексации определили с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

Социальную пенсию государство выплачивает всем вне зависимости от трудового стажа.

Ранее стало известно, что на пост заместителя Котякова назначили депутата Госдумы РФ от «Единой России» Ольгу Баталину. В руководстве партии ее назвали опытным политиком, что поможет руководить ведомством, которое находится в центре общественного внимания.

В начале февраля Росстат опубликовал доклад, в котором говорится, что пенсии россиян в 2020 году подросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом инфляции реальный размер пенсионных выплат увеличился на 1,5%.