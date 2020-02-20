20 февраля 2020, 14:22
«Человек советской формации». В Совфеде прокомментировали жалобы Якубовича на пенсию
Член Совфеда Василий Иконников прокомментировал заявление телеведущего Леонида Якубовича о пенсии после его жалобы на то, что его отчисления ушли непонятно куда. Об этом сообщило издание «Подъем».
По данным телеканала «Царьград», Иконников считает, что Якубович мыслит не теми категориями.
«Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости», — пояснил депутат.
Также он уточнил, что пенсионная система в стране «распределительная, а не накопительная», то есть действует принцип солидарности и взаимопомощи.