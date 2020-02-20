«Человек советской формации». В Совфеде прокомментировали жалобы Якубовича на пенсию

По данным телеканала «Царьград», Иконников считает, что Якубович мыслит не теми категориями.

«Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости», — пояснил депутат.

Также он уточнил, что пенсионная система в стране «распределительная, а не накопительная», то есть действует принцип солидарности и взаимопомощи.