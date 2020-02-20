Председатель «Союза пенсионеров России», Валерий Рязанский осудил жалобы звезд шоу-бизнеса на свои пенсии. Он сообщил, что им надо постыдиться говорить о своих выплатах.

Об этом он сообщил в интервью «Газете.ру».

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», — рассказал Рязанский.

По его мнению, знаменитости высказывают подобные комментарии для того, чтобы завоевать симпатии общественности.

Председатель предположил, что многие артисты считают пенсии маленькие потому что сравнивают их со своими гонорарами.

«Они просто все начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на эту пенсию. Для них пенсия в 20-30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — сообщил сенатор.

Рязанский добавил, что размер его пенсии составляет 19 тысяч.

Ранее сообщалось, что пенсии в России увеличатся с 1 апреля. Выплаты проиндексируют на 6,1%. Эта процедура затронет около четырех миллионов российских пенсионеров.